Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 13 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı
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Bitlis'te 13 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

7 saat önce

Bitlis'te, 14 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Bitlis'te 13 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı, System.String[]

Bitlis'te, 14 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Güroymak Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde 14 ayrı hırsızlık suçundan hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan M.Ş.B'nin yakalandığı belirtildi.

M.Ş.B'nin adli işlemlerin ardından cezaevine gönderileceği aktarılan açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edileceği vurgulandı.

Emniyet Müdürlüğü, Güroymak, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:08 Kaynak: AA
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