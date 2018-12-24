Bitlis'te 139 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
2 saat önce
Bitlis'te sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle 139 köy yolu ulaşıma kapandı.
Bitlis
'te sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle 139 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıksız devam ediyor. Şehir merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 10 santimetreyi buldu.
Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün boyu devam edeceğini, önümüzdeki hafta boyunca da aralıklarla kar yağışı beklediklerini söyledi. Kar
yağışı ile birlikte merkezde belediye ekipleri köylerde ise İl Özel İdaresi'ne ait ekipler yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:10 Kaynak: DHA
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