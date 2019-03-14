Bitlis'te "14 Mart Pi Günü"

Bitlis Eren Üniversitesi
(BEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü tarafından "14 Mart Pi
Günü" etkinliği düzenlendi.
BEÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu konferans salonunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programın açılış konuşmasını yapan, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Derya Arslan
, Pi'nin değerinin yaklaşık olarak 3,14 olduğunu anlattı.
"Pi Günü 1988 yılından beri dünyanın birçok ülkesinde her yıl Mart ayının 14'üncü gününde kutlanmaktadır." diyen Arslan, "Ülkemizde ise 2007 yılından beri birçok üniversite ve okullarda Pi Günü kutlamaları yapılmaktadır. Bizler de bu vesileyle üniversitemizde bir ilk olarak kutlayacağımız bu günde matematiğin sıkıcı, karmaşık ve zor olduğu düşünülen kısmını bir tarafa bırakarak matematiğin eğlenceli ve canlı yönünü göstermek için bir arada toplanmış bulunmaktayız." ifadesini kullandı.
Konuşmanın ardından slayt gösterisi eşliğinde Pi'nin tanımı yapıldı.
Bitlis merkez ve ilçelerindeki lise öğrencileri arasında düzenlenen yarışmada derece alan öğrencilere hediye takdim edildi.
Program, fotoğraf çekimiyle son buldu.