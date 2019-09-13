Bitlis'te 144 kök Hint keneviri ile esrar ele geçirildi
1 saat önce
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 144 kök Hint keneviri ile 754,16 gram esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:06 Kaynak: AA
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 144 kök Hint keneviri ile 754,16 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu dün, bir adreste yapılan ev aramasında, 754,16 gram esrar ile 144 kök Hint keneviri ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.
Akşener: Millet İttifakı'nın geleceği önümüzdeki gelişmelere bağlı Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Dolar haftanın son işlem gününe yükselişle başladı! İşte son durum Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı