Bitlis'te 144 kök Hint keneviri ile esrar ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 144 kök Hint keneviri ile 754,16 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu dün, bir adreste yapılan ev aramasında, 754,16 gram esrar ile 144 kök Hint keneviri ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.