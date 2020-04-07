Bitlis'te 15 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi - Son Dakika

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce toprağa gömülmüş 15 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Bunun üzerine, 4 Nisan'da bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Jandarma Er Ahmet Doğangün 2020-10 Operasyonu"nun başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5 Nisan'da toprağa gömülü 3 plastik şişe içinde basma tip, ateşleme anahtarlı ve amonyum nitratla güçlendirilmiş toplam ağırlığı 15 kilogram olan 3 el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Patlayıcılar, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gerekli incelemenin ardından yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.