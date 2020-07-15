Bitlis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Bitlis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Bitlis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Bitlis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

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15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar anısına Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki Siteler Camisinde düzenlenen mevlit programına Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Mevlidin ardından Bitlis Şehitliğine geçen protokol üyeleri, şehitlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dualar ederek mezarlara karanfil bıraktı.

Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz konulu resim sergisi açılışı da gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri sergiyi gezdi. 15 Temmuz programı Ulu Cami önünde akşam başlayacak etkinliklerle devam edecek. - BİTLİS

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bitlis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
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Son Dakika

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13:08
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
12:38
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
12:09
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
11:15
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
10:58
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
10:42
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10:38
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10:12
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