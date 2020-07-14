Bitlis'te 15 Temmuz şehitleri anısına tekerlekli koşu yarışması düzenlendi - Son Dakika

Bitlis'te 15 Temmuz şehitleri anısına tekerlekli koşu yarışması düzenlendi

Bitlis'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tekerlekli kayak yarışması düzenlendi.

Bitlis'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tekerlekli kayak yarışması düzenlendi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin Ayasofya'nın kültürel miras vasfını koruyacağız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor

Yapımı devam eden Bitlis- Tatvan çevre yolunda düzenlenen yarışmada, 30 sporcu dereceye girmek için ter döktü.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Faruk Budak, gazetecilere, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmaları sporcuların ilgi gösterdiğini söyledi.

15 Temmuz'da darbeye karşı duran şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirten Budak şöyle konuştu:

"Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak yaklaşık 6 branşta etkinlik düzenledik. Bugün de tekerlekli kayak faaliyetimizi gerçekleştiriyoruz. Toplamda 30 sporcu ile yarışacağız. Buradaki amacımız hem 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşlarımızı yad etmek hem de sporcularımızın pandemi sonrası spora dönüşlerini sağlamaktır. Yarışmalara katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

Kuzey Disiplini Kayak Antrenörü ve TKF Kuzey Disiplini Teknik Kurulu Üyesi Sedat Doymaz ise 15 Temmuz ülkenin birlik ve beraberliği için yazılan kahramanlık destanının 4. yıl dönümü kapsamında tekerlekli kayak yarışması düzenlediklerini söyledi.

Doymaz, "15 Temmuz bizim için unutulmaz bir andı. İnşallah bunu bir daha yaşamayız. Sporcularımız her geçen gün alt yapı olarak çoğalıyor. Burada dereceye girenler sporculara çeşitli ödüller verilecek." dedi.

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te 15 Temmuz şehitleri anısına tekerlekli koşu yarışması düzenlendi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum 19:33 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin Ayasofya'nın kültürel miras vasfını koruyacağız 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 18:16 İstanbul'da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak 17:17 Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı 13:03 "Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim 12:43 Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım 12:10 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yaz gelince virüs etkisini kaybetti" söylentisini yalanladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
19:50
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin Ayasofya'nın kültürel miras vasfını koruyacağız
19:33
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
İstanbul'da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak
18:16
Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
17:17
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
14:41
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
14:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 20:02:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlis'te 15 Temmuz şehitleri anısına tekerlekli koşu yarışması düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]