Bitlis'te 150 metrekarelik bayrak göndere çekildi - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin babası Yaşar Kaptan Çebi'nin hediye ettiği 150 metrekarelik Türk bayrağı göndere çekildi.

Kaymakamlık, Belediye ve Tatvan Liman Başkanlığı, Çebi'nin gönderdiği bayrağın Van Gölü sahilinde dalgalandırılması için 50 metre uzunluğundaki bayrak direğini Van Gölü sahilindeki İşletme Parkı'na kurdu. Bayrak, 23 Nisan Ulusal, Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende göndere çekilerek dalgalanmaya başladı.

Kaymakam Mehmet Ali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yüce Meclisin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Tatvan sahilinde ilelebet dalgalanacak bayrağı göndere çektiklerini belirten Özkan, şöyle konuştu:

"Bu güzel ve özel günde dalgalandırdığımız şanlı bayrağımızı şehitlerimize, gazilerimize ve ülkesine hizmet etmiş bütün vatan erlerine atfen bütün Tatvanlıların yüce gönlüne emanet ediyoruz. Gönül isterdi ki bugün de bütün Tatvan'ımız coşkuyla bütün çocuklarımız yanımızda, el ele ve ellerinde bayraklarla bizlerle olsun. Ama maalesef dünyanın, ülkemizin ve hepimizin uğraştığı bir salgın belası var. İnşallah onu da hep beraber kurallara uyarak atlatacağız. Sosyal mesafe kurallarına uyarak, tedbirlerimizi alarak bayrağımızı göndere çektik."

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ise bayrağın ilçeye ayrı bir güzellik kattığını ifade ederek "Bu etkinliği daha kalabalık bir ortamda gerçekleştirmek istiyorduk. Kovid-19 nedeniyle katılım sayısını kısıtlı tuttuk. Bayrağımız burada en güzel şekilde dalgalanacak. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki de "Yüce Meclisimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal, Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bu anlamlı günde, sahil bandına inşa ettiğimiz 50 metre uzunluğundaki bayrak direğine 150 metrekarelik bayrağımızı asmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayrağımız burada ebediyen semalarımızda dalgalanacaktır." dedi.