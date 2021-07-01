Bitlis'te 150 yaylacı çadırlarında aşı oldu - Son Dakika

Bitlis'te 150 yaylacı çadırlarında aşı oldu

Güroymak Devlet Hastanesinde görev yapan pandemi sorumlusu Ramazan Akelma:

"Herkesin aşı olması için dağ taş demeden gidiyoruz"

BİTLİS - Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Duav Yaylası'ndaki yaklaşık 150 göçer, aşı ekibi tarafından çadırlarında aşılandı.

Genelde Sağlık Bakanlığı yerelde ise sağlık müdürlükleri ve hastaneler tarafından vatandaşların aşı olmaları için gerekli çalışmalar sürdürülüyor. Vatandaşların son günlerde randevusuz aşı olmaları için olağanüstü bir çaba sarf eden sağlık çalışanları, il ve ilçelerde aşı noktaları oluşturdu. Kilometrelerce yol kat eden sağlık ekipleri, Bitlis'e yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Duav Yaylası'ndaki göçerleri konakladıkları yaylada aşıladı. Yaz aylarında genelde Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 3-4 aylığına Bitlis'in yaylarına gelen göçerlerin ayaklarına kadar giden sağlık ekibi, göçerleri aşıladı. Siirt'ten Güroymak ilçesine her yıl gelen yaklaşık 150 kadın ve erkek, çadırlarında aşı olup emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Güroymak Devlet Hastanesinde görev yapan pandemi sorumlusu Ramazan Akelma, ilçe merkezinde yürütülen aşılama çalışmalarının yanı sıra köylerde ve yaylalarda çiftçilik yapan vatandaşlara da ulaşmak için zaman zaman araziye çıktıklarını belirtti. Akelma, "Buradaki vatandaşlarımızı aşılamak için Duav Yaylası'na geldik. Herkesin aşı olması için dağ taş demeden gidiyoruz. Buradaki vatandaşlarımızın da aşı olması için elimizden geleni yapacağız. Aşı, pandeminin bitmesi için elimizdeki en önemli silahtır. Maskesiz günlere geri dönmemiz için herkesin aşı olmasını öneriyoruz" dedi.

Göçerlerden Ahmet Keşli ise ayaklarına kadar gelerek aşı hizmeti sunan sağlık ekiplere ve yetkililere teşekkür ederek, "Bizler yaylalarımızda işlerimizin başındayken, onlar bizim yaylalarımıza gelerek aşı yaptılar. Onların bu iyiliğini unutmayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.