Bitlis'te 154 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te 154 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Bitlis'te 154 köy yolu ulaşıma kapandı

7 saat önce

Bitlis'te etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 154 köy yolu ulaşıma kapanırken, kar kalınlığı ise yer yer 2 metreyi buldu.

Bitlis'te 154 köy yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Bitlis'te etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 154 köy yolu ulaşıma kapanırken, kar kalınlığı ise yer yer 2 metreyi buldu.


Bitlis'te gece başlayan ve sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. 154 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte kar kalınlığı ise yer yer 2 metreyi buldu. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesinden yapılan açıklamada, Bitlis merkez ve ilçelerine bağlı 154 yerleşim biriminin yolunun kardan dolayı yeniden ulaşıma kapandığı, kapanan yolların açılması için 9 ayrı şantiyede bulunan 90 personel ve 70 iş makinesi ile çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.


Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının 1 gün arayla yeniden devam edeceğini, yerdeki toplam kar kalınlığının ise 2 metre olduğunu açıkladı. Hava sıcaklıklarının eksi derecelerde seyredeceğini, buzlanmalara dikkat edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, soğuk havalar nedeniyle çatılarda oluşan ve yaklaşık 3 metreyi bulan buz sarkıtlarının bina sakinleri tarafından da kırılması gerektiği ifade edildi.


Belediye ekipleri mahalle aralarında yol genişletme ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 40 iş makinesi ile çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, araçların giremediği bölgelerde de insan gücü ile temizlik çalışması yürütüyor. - BİTLİS

Bitlis, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:01 Kaynak: İHA
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