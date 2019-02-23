Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 16 'Torbacı' Tutuklandı

Bitlis'te 16 'Torbacı' Tutuklandı

44 dakika önce

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı.

Bitlis'te 16 'Torbacı' Tutuklandı, System.String[]
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı.

İl  Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Tatvan ilçesinde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 19 Şubat günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 16 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. 

- Bitlis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:32 Kaynak: DHA

Tatvan, Bitlis, Güncel
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