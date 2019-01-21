Bitlis'te 160 Hükümlü, Yarıyıl Tatili Boyunca Okulları Temizleyecek

BİTLİS Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde, haklarında kamuya yararlı işte çalışma şartı bulunan hükümlüler, yarıyıl boyunca kent genelindeki okullarda boya, tadilat, tamirat ve temizlik yapacak.

BİTLİS Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde, haklarında kamuya yararlı işte çalışma şartı bulunan hükümlüler, yarıyıl boyunca kent genelindeki okullarda boya, tadilat, tamirat ve temizlik yapacak.



Ceza infaz kurumlarından denetimli serbestlik kapsamında salıverilen ve haklarında kamu yararına çalışma şartı getirilen hükümlüler, kamu kurumlarında boya, badana, temizlik, bahçıvanlık, tadilat, tamirat, klima bakımı gibi işlerde toplum yararına çalışmalarda bulunuyor. Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında, denetim serbestlik tedbiri altındaki 160 yükümlü, Bitlis'te 18 Ocak- 4 Şubat 2019 tarihleri arasında yarıyıl tatili boyunca okullarda boya, tadilat, tamirat ve temizlik yapacak.



Hükümlülerin okullardaki çalışmasını, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Denetimli Serbestlik Müdürü Soydan Çetinkaya, Bitlis İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nedim Yoldaş ve okul idarecileri denetledi. Vali Çağatay, Adalet ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında yapılan protokol kapsamında çalışmaların başladığını belirterek, şunları söyledi:



"Uygulama kapsamında, denetimli serbestlik hakkından faydalanan hükümlüler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların tamamında yarıyıl tatili boyunca bakım, onarım çalışmalarını yürütecekler. Tatvan ilçemizde yaklaşık 25 arkadaşımız okullarda bakım onarım gerçekleştirecekler. Denetimli serbestlik gerçekten güzel bir uygulama. Ceza infaz uygulamasından faydalanıyor. Sosyal hayatına devam ediyor ve aynı zamanda ailesinin yanında bulunuyor. Ama, en güzeli, kamu kurumlarımız onlar sayesinde daha güzel bir hale geliyor. Uygulamada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."



'UYGULAMA TÜM TÜRKİYE'DE VAR'



Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz ise Türkiye'nin tüm illerinde uygulamanın başladığını belirterek, "Hiçbir zaman toplumda suç ve suçlu yoktur. Suçu işleten toplum ve toplum koşullarının iyileştirilmesi vardır. 'Eğer bu toplum koşulları iyileştirilirse, suç ortadan kaldırılabilir' düşüncesindeyiz. Bu kapsamda arkadaşlarımız mahkemelerimizin vermiş olduğu kararlar çerçevesinde kendi mahkumiyetlerinden sonra, kendi rızalarıyla kamuya yararlı işte çalışmayı kabul eden arkadaşlarımız işlerinin başındalar. Bu proje kapsamında arkadaşlarımızın katkılarıyla ilk önce okullarımızın temizlik işlemleri, ardından yaz tatilinde ise boya, badana işlemlerinin yapılması konusunda bir plan yapılmıştır. Onların da bu durumdan memnun olacağını düşünüyorum. Geleceğimiz olan çocuklarımızın daha iyi koşullarda okumasına bir kartı sunmuş olacaklar. İnşallah buna benzer projeler çoğalır. Toplum ve entegrasyon arasındaki tüm problemleri ortadan kaldıracağımız daha güzel projelerle bir araya geliriz" diye konuştu.



- Bitlis

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