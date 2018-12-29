Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 160 Kilogram Patlayıcı Bulundu

Bitlis'te 160 Kilogram Patlayıcı Bulundu

8 dakika önce

Bitlis'te, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü halde 160 kilogram el yapımı patlayıcı ile 40 litre mazot bulundu.

Bitlis'te 160 Kilogram Patlayıcı Bulundu, System.String[]
Bitlis'te, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü halde 160 kilogram el yapımı patlayıcı ile 40 litre mazot bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla Bitlis Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında icra edilen temas araması faaliyetinde bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen toprağa gömülü vaziyette 40 litrelik 4 bidon içinde 160 kilogram el yapımı patlayıcı ile 20 litrelik 2 bidonda 40 litre mazot ele geçirildi.

Patlayıcılar ile mazot, güvenlik güçlerince imha edildi.

Güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:31 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Savunma Bakanlığından Münbiç İçin Kritik Açıklama: Faaliyetlere Devam Edilecek Cep Telefonundaki Fotoğraf YPG'li Teröristi Ele Verdi

Son Dakika! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olarak Açıklanan Binali Yıldırım Gözyaşlarını Tutamadı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Adayımız Binali Yıldırım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 17:39:21. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 160 Kilogram Patlayıcı Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]