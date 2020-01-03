Bitlis'te 162 köy yolu, kardan kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te 162 köy yolu, kardan kapandı - Son Dakika

Bitlis'te 162 köy yolu, kardan kapandı

6 saat önce

Bitlis'te 162 köy yolu, kardan kapandıBitlis'te, yoğun kar yağışı nedeniyle 162 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Bitlis'te 162 köy yolu, kardan kapandı

Bitlis'te, yoğun kar yağışı nedeniyle 162 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Bitlis'te dün geceden beri etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı kentte, 162 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi'nden 90 kişilik personel, 70 iş makinesiyle çalışma başlattı. Karayolları ve belediye ekipleri de kent merkezindeki yolların kapanmaması için sürekli kar temizleme çalışması yapıyor. Kentte kar yağışının pazar gününe kadar süreceği belirtildi.

Bitlis'te 162 köy yolu, kardan kapandı

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:19 Kaynak: DHA
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