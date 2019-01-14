Bitlis'te 168 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi; 1 Gözaltı
29 dakika önce
BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, 168 parça tarihi eser ele geçirildi.
BİTLİS'in Adilcevaz
ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, 168 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlerle ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Bitlis
İl Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adilcecaz ilçesindeki bir evde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İhbarı değerlendiren ekipler, A.B.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 99 bakır, 63 gümüş, 5 altın sikke ve 1 kabartmalı çömlek kapağı olmak üzere 168 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlerle ilgili ev sahibi A.B. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
- Bitlis
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:46 Kaynak: DHA
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