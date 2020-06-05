Bitlis'te 17 tarım işletmesinin temeli atıldı - Son Dakika

Bitlis'te 17 tarım işletmesinin temeli atıldı

Bitlis'te 17 tarım işletmesinin temeli atıldı Temeli atılan tarım işletmelerinde 300 kişi istihdam edilecek Bitlis'te Kırsal kalkınma Yatırımları Projesi kapsamında organize sanayi bölgesinde 17 tarım işletmesinin temeli atıldı.

Bitlis'te 17 tarım işletmesinin temeli atıldı

Temeli atılan tarım işletmelerinde 300 kişi istihdam edilecek

BİTLİS - Bitlis'te Kırsal kalkınma Yatırımları Projesi kapsamında organize sanayi bölgesinde 17 tarım işletmesinin temeli atıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal kalkınma Yatırımları Projesi kapsamında desteklenen tarım işletmelerinin bu yılsonuna kadar tamamlanarak üretime başlaması hedefleniliyor. Tesislerin temel kazma ve inşaat çalışmalarını inceleyen Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, tesislerin tamamlanması ile birlikte Bitlis'te yaklaşık 300 kişinin istihdam edileceğini söyledi. Çelik, OSB'nin Bitlis'e kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, 2006 yılında uygulamaya konulan Kırsal Kalkınma Yatırımları Projelerinin bu yıl da sürdürüldüğünü ifade etti. Çelik, "Bakanlığımızın 2006 yılından beri uyguladığı Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteklenmesi Programı kapsamında her yıl tüzel kişiliklere ve gerçek kişilere uyguladığımız yüzde 50 hibe destekli kırsal kalkınma projelerimiz mevcut. 2006 yılında birinci etabı uygulanan kırsal kalkınma projeleri, 2019 yılı itibariyle ilimizde toplamda 105 tarımsal sanayi tesisi yapılmıştır. 2006-2019 yılları arasında bu 105 tarımsal sanayi tesisimizin yaklaşık 70 milyon proje tutarı olmuştur. Bakanlığımızca 35 milyon civarında hibe olarak destekleme ödemesi yapılmıştır. 2019-2020 yılında proje müracaatlarımız olmuştu. Toplam 32 müracaat vardı. Bu projelerimiz kabul görmüştü. Halihazırda 27 yatırımcı bizimle sözleşmesini imzaladı. Proje tutarı 64 milyon liradır" dedi.

OSB'nin çok güzel olduğunu ifade eden Çelik, "Halihazırda bizim mevcut 27 projemizin 17'si Bitlis OSB'de yapılmaktadır. Bu tesislerin temelleri açıldı. Faaliyetlerimize başladık. 3 ay içinde burada 17 tesisimiz bitecek. İnşallah biz bunların açılışını yapacağız. Tarım ve Orman Bakanlığımızın Kırsal Kalkınma Yatırım Projelerini uygulamaktaki amacı, her ilde yetişen tarımsal, hayvansal ve su ürünleri kendi illerinde bu tür sanayi tesislerinde hammaddesinin alınıp toplanması, işlenmesi, mamul ve yarı mamul maddelere dönüştürülerek katma değeri yüksek ürünleri il pazarında, komşu illerde ve ülkeler arası pazarda bunları güvenilir gıdalar zincirine tabi tutularak güzel bir şekilde sevkiyatının sağlanması hedeflenmektedir. Buradaki amaçta yatırımcımızın katma değeri yüksek bir ürün elde etmesidir. Bu yıl 32 projemizde yaklaşık 300 kişi istihdam edilecek. İnanılmaz bir katma değeri olacaktır. İşlenen ürünlerin fiyatı da yüksek olacaktır" diye konuştu.

Çelik, dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisine de değinerek, "Bu tesislerin ilimize inanılmaz bir katma değeri olacağına inanıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tesisin ilimize, çiftçimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu sıkıntılı pandemi sürecinde üretimlere ihtiyacımız var. Bizde çiftçimizin ve yatırımcımızın yanındayız. Tesisler bitene kadar takip edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bitlis'te 17 tarım işletmesinin temeli atıldı

Bitlis, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 12:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bitlis'te 17 tarım işletmesinin temeli atıldı - Son Dakika

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