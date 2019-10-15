Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 17 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı
Son Dakika Güncel Bitlis'te 17 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı

Bitlis'te 17 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı

21 dakika önce

Bitlis'in Mutki ilçesinde, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet zanlısı 17 yıl sonra yakalandı.

Bitlis'te 17 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı, System.String[]

Bitlis'in Mutki ilçesinde, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet zanlısı 17 yıl sonra yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucu 17 yıldır aranan cinayet zanlısının yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis Ağır Ceza Mahkemesince 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl, 'sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ve mermilerin satın alınması taşınması, bulundurulması' suçundan da 5 yıl olmak üzere 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 17 yıldır aranan firari T.G, komando timlerinin de katıldığı özel operasyonla Mutki ilçesinin Ballı köyünde jandarma ekiplerince yakalanmıştır. Gözaltına alınan T.G, adli makamlara sevk edilmiştir."

Açıklamada, suç ve suçlulara karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Jandarma, Bitlis, Mutki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Münbiç'te 1 askerimiz şehit düştü, 8 askerimiz de yaralandı
Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'in mesajı mest etti Son Dakika: YPG'li teröristler yine sivillere saldırdı: Ölü ve yaralılar var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bin kilometrekarelik alanı terörden kurtardık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 13:42:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 17 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]