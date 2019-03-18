Bitlis'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü
21 dakika önce
Bitlis'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü münasebeti ile tören düzenlendi.
Bitlis
'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi
'nin 104. yıldönümü münasebeti ile tören düzenlendi.
Bitlis'te gün dolayısıyla şehit güvenlik korucusu Nihat Çaprak'ın kabri başında anma programı yapıldı. Şehitliğe çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okundu ve şehitler için saygı atışı yapıldı. Kıdemli Çavuş Ayşe Özden tarafından 18 Mart metni okunurken, program sonunda Çaprak'ın mezarına karanfil bırakıldı. Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay ile programa katılan kurum amirleri şehidin ailesine başsağlığı diledi.
Gün dolayısıyla ayrıca Ulu Cami'de öğle namazından sonra şehitler için mevlit okutuldu.
Programa Vali Çağatay'ın yanı sıra AK Parti
Bitlis Milletvekili Vahit Kiler
, Bitlis Jandarma
Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:57 Kaynak: İHA
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