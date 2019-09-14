Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 180 kilo patlayıcı madde imha edildi
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Bitlis'te 180 kilo patlayıcı madde imha edildi

1 saat önce

Bitlis'in Mutki ilçesinde toprağa gömülü vaziyette 180 kilogram patlayıcı bulunarak imha edildi.

Bitlis'te 180 kilo patlayıcı madde imha edildi, System.String[]

Bitlis'in Mutki ilçesinde toprağa gömülü vaziyette 180 kilogram patlayıcı bulunarak imha edildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Mutki ilçesi Koyunlu köyü kırsalında faaliyet gösteren bölü terör örgütü (BTÖ) mensuplarına ait barınak ve depo alanı olduğu bilgisi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca 13 Eylül 2019 günü icra edilen operasyon kapsamında; BTÖ mensuplarınca toprağa gömülü vaziyette teneke içerisine yerleştirilmiş 180 kilogram patlayıcı madde bulunarak yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını artırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Jandarma, Bitlis, Mutki, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:40 Kaynak: İHA
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