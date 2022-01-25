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BİTLİS'TE 184 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika

BİTLİS'TE 184 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

25.01.2022 22:57

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 184 köy yolu ulaşıma kapandı.

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 184 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kente etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı kent merkezinde 135 santimetreye ulaştı. Yoğun kar yağışı ile birlikte tek katlı evler, araçlar kara gömüldü, otobüs durakları bile kar altında kaldı. Sabah evinden çıkan vatandaşlar işe gitmekte güçlük çekti. Kar yağışı ile birlikte 184 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin mesai kavramı gözetmeksizin çalıştıklarını söyledi. Kurtkan, kapalı köy yolları için 10 ayrı şantiyede bulunan 50 iş makinesi ve 75 personelle çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti. Ayrıca kent merkezindeki mahalle yollarında da belediye ekipleri gece mesai yaparak yolları açık tutmak için çalıştı. 40 iş makinesi ve 80 personelle çalışmalarını yürüten belediye ekipleri vatandaşların sıkıntı yaşamaması için özellikle gece saatlerine kadar mesai yaptıklarını söyledi.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla hafta sonuna kadar devam edeceğini belirterek buzlanma ve don uyarısında bulundu. Ayrıca eğimi fazla olan bölgelerde kar örtüsünden dolayı çığ riskinin de bulunduğunu hatırlatan yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların daha dikkatli olmaların istedi.

BİTLİS'TE 184 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
BİTLİS'TE 184 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
BİTLİS'TE 184 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

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kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BİTLİS'TE 184 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika
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