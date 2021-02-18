Bitlis'te 188 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

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Bitlis'te 188 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

BİTLİS - Bitlis'te iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 188 köy yolu ulaşıma kapandı.

Son yağan kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu kentte park halindeki araçlar ve tek katlı yapılar kar altında kalırken, köy yollarının açılması için de yoğun çalışma yürütülüyor. Kar yağışı ile birlikte Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediyeye ait iş makineleri yollarda temizlik ve genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının cumartesi gününe kadar aralıklarla devam edeceğini belirtti. Hava sıcaklıklarının eksi derecelere kadar düşeceğini belirten yetkililer, tipi ve fırtınaya karşı sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesince yapılan açıklamada ise 188 köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu, karla mücadele ekiplerinin 7 gün 24 saat mesailerine devam ettiği bildirildi. 9 şantiyede 75 personel ve 52 iş makinesi ile kapalı olan köy yollarının en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağı belirtildi.

Belediye ekipleri ise mahalle yollarında çalışmalarını sürdürüyor.