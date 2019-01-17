Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 188 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Bitlis'te 188 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

32 dakika önce

Bitlis'te günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 188 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis'te 188 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Bitlis'te günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 188 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, tabelalar ve direkler adeta kardan kayboldu. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 188 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu belirtti. Kurtkan, yolların açılması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti.

Kar nedeniyle sürücülerin ve vatandaşların zor anlar yaşadığı kentte, belediye ve karayolları ekipleri de kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Bitlis Belediyesine bağlı ekipler ise, şehir merkezinde biriken karları kamyonlarla merkez dışına taşıyor. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:05 Kaynak: İHA

Kar, Bitlis, Güncel
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