19 gün önce kaybolan gencin cansız bedeni Van Gölü'nde bulundu - Son Dakika

Bingöl 'den hafızlık eğitimi için Ahlat ilçesine gelen Çağlayan, 9 Kasım günü gece saatlerinde, eğitim gördüğü Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu'ndan izinsiz ayrıldı.

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