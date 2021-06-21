Bitlis'te, 19 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı - Son Dakika

BİTLİS'in Hizan ilçesinde, terör ögütü PKK'lıların yakalanması için 19 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hizan ilçesinde, terör örgütü PKK'lıların yakalanması için 19 köy ve bağlı mezralarında 21 Haziran'da saat 02.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Bitlis Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Bitlis İli Hizan ve Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan Ölçülü, Çayır, Yelkıran, Akbıyık, Kaval, Keklik, Karadal, Gökçe, Kaşıklar, Altınoluk, Yemişli, Aktay, Köprü, Bozpınar, Akbırakan, Boztepe, Konaç, Düzce, Yolalan köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 21 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 02.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar 'Sokağa Çıkma Yasağı' ilan edilmiştir."