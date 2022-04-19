Bitlis'te, 2 araçta 110 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Bitlis'te, 2 araçta 110 kaçak göçmen yakalandı

19.04.2022 16:45
Bitlis'te, 2 araçta 110 kaçak göçmen yakalandı

BİTLİS'te, yol kontrolünde durdurulan 2 araçta, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 110 kaçak göçmen yakalandı.

BİTLİS'te, yol kontrolünde durdurulan 2 araçta, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 110 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 2 organizatör tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Bitlis-Tatvan kara yolundaki Küçüksu mevkiinde yaptığı kontrollerde, durdurulan kamyonun kasasında 71, minibüste ise 39 olmak üzere Afganistan uyruklu 110 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan organizatörler M.S.K. ile S.G., işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Bitlis'te, 2 araçta 110 kaçak göçmen yakalandı
Bitlis'te, 2 araçta 110 kaçak göçmen yakalandı
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bitlis'te, 2 araçta 110 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis'te, 2 araçta 110 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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