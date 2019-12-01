Bitlis'te 2 araçta kaçak sigara ve uyuşturucu ele geçirildi

Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde 2 araçta kaçak sigara ve uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 8 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.

Tatvan ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada ise 3 kilo 208 gram sentetik uyuşturucun maddesi ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, araçlarda bulunan S.T, İ.C. ve M.S.Ç'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Bitlis ve çevresinde suç ve suçlulara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.