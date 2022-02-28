Bitlis'te 2 ayda 394 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Bitlis'te 2 ayda 394 düzensiz göçmen yakalandı

28.02.2022 20:41
Bitlis'te 2 ayda 394 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'te yılın ilk iki ayında yurda yasa dışı yollardan giren 394 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis'te yılın ilk iki ayında yurda yasa dışı yollardan giren 394 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 1 Ocak- 28 Şubat tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda yurda yasa dışı yollarla giren 375 Afganistan, 13 Pakistan ve 6 diğer uyruklu olmak üzere 394 düzensiz göçmen yakalandı.

İl genelinde 9 olayda göçmen kaçakçılığı suçundan 3 şüpheli tutuklandı, 14 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Belgede sahtecilik suçundan da 21 düzensiz göçmene adli işlem uygulandı.

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Emniyet Müdürlüğü, 28 Şubat, Bitlis, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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