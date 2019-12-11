Bitlis'te 2 bin 340 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışması yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te 2 bin 340 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışması yapılacak - Son Dakika

Bitlis'te 2 bin 340 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışması yapılacak

7 saat önce

Türkiye'de kar yağışının en fazla olduğu illerden Bitlis'te, 2 bin 340 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışması yapılacak.

Bitlis'te 2 bin 340 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışması yapılacak, System.String[]

Türkiye'de kar yağışının en fazla olduğu illerden Bitlis'te, 2 bin 340 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışması yapılacak.

Kentin farklı noktalarındaki 9 şantiyede 90 personel ve 70 iş makinesi, kar nedeniyle kapanan yerleşim birimlerinin yollarını açmak, sağlık ekiplerin hastalara ulaşmasını sağlamak için 7 gün 24 saat hazır bekleyecek.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bitlis'te vatandaşların kışın sıkıntı yaşamaması için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Kentteki 642 yerleşim biriminin bağlı bulunduğu 2 bin 340 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışması yürüteceklerini belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 28 bin kilometre karla mücadele çalışması yürüttük ve 6 milyon lira harcama yaptık. Bunu, 90 personel, 70 iş makinesi, 9 şantiye, 7 ilçe müdürlüğü ve ilden WhatsApp gruplarıyla takip ederek yaptık. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en çok karı Bitlis'e yağıyor. Karla mücadele çalışması çetin ve sert geçiyor. Gece gündüz demeden vardiyalı olarak personelimiz hazır kıta halinde bekleyecek."

"Vatandaşlar asılsız ihbarda bulunmasın"

İhbar hatlarına ağırlık verdiklerini, WhatsApp hattı oluşturduklarını ifade eden Aydoğdu, ilçe müdürlükleri, şantiye şeflikleri, kurum amirleri ve Vali'nin denetiminde çalışmaları titizlikle yürüttüklerini ifade etti.

Kışın doğum ve çığ vakalarının çok olduğu bölgede insanların yardımına koşmak için ekiplerin özveriyle çalıştığını kaydeden Aydoğdu, "Vatandaşlarımızdan asılsız ihbar yapmaması konusunda duyarlı olmalarını bekliyoruz. Asılsız ihbarlar nedeniyle gerçek vakalara gidemiyoruz. Bu da insan hayatına mal oluyor." uyarısı yaptı.

Aydoğdu, 2019-2020 dönemi için 1 milyon liraya yakın ödenek ayırdıklarını aktardı.

Türkiye, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vekillerin çakar kullanmasını savunan MHP'li vekile, Şamil Tayyar cevap verdi: Vatandaş çakarsa kötü çakar
Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı CHP Milletvekili paylaştı: "Bize böyle valiler lazım" ABD'den Türkiye'ye küstah S-400 tehdidi: Parti bitti, artık yolun sonu görüldü

Son Dakika Haberleri
19:08 Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak - Son Dakika
19:06 İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 76'YA ULAŞTI - Son Dakika
19:05 Tahran'daki Türk öğretmenler "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
19:03 Kamyonla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü - BURSA - Son Dakika
19:02 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Denizli'de - Son Dakika
18:50 İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı - Son Dakika
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Son Dakika
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Son Dakika
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Son Dakika
16:46 Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 19:08:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlis'te 2 bin 340 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışması yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]