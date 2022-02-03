Bitlis'te 2 bin 500 kamyon kar taşındı - Son Dakika

Bitlis'te 2 bin 500 kamyon kar taşındı

BİTLİS Bitlis'te aralık ayından bu yana devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, şimdiye kadar şehir merkezinden 2 bin 500 kamyon kar taşındı.

Bitlis Belediyesi karla mücadele ekipleri hem iş makinesiyle hem de ara sokaklarda insan gücüyle gece gündüz demeden 7/24 esasına göre çalışıyor. Kar yağışının durduğu günlerde ise belediye ekipleri tüm ara ve ana artellerde yol açma çalışmasını tamamladıktan sonra bu seferde karı kamyonlarla şehir dışına taşıyor.

Kentin coğrafi yapısından dolayı yollar açılırken kenara biriken karlar ise hem yaya hem de araç trafiği açısında oldukça olumsuz etkileri oluyor. Belediyenin karla mücadele ekiplerinin bir kısmı bu karları kamyonlarla şehir dışına taşırken, bir kısmı ise yol genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bugüne kadar ortalama 2 bin 500 kamyona yakın kar şehir dışına taşındı.

Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan sokaklarda ise karla mücadele çalışması özellikle iş yerlerinin kapanmasının ardından akşam saatlerinde başlatılıyor.

Bugüne kadar 2 bin 500 kamyon karın şehir dışına taşındığını belirten Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, vatandaşların işlerine daha kolay ulaşım sağlamaları için yapılan çalışmalar kapsamında hem bugüne kadar biriken karları hem de çöpleri aldıklarını söyledi. Aslan, "İlimiz için beklediğimiz kar, aralık ayından beri devam ediyor. Bitlis'in yapısından kaynaklı karı taşıma yöntemiyle şehir dışına taşıyoruz. Yoksa bir süre sonra kenarlarda biriken karlar hem araçlara hem de vatandaşlara zorluk çıkarıyor. Günlük 150 kamyon yaptığımız taşımayla şu ana kadar 2 bin 500 kamyon karı şehir dışına taşıdık. Kar yağışı olan günlerde ise vatandaşlarımızın işe gidiş gelişleri aksamasın diye temizliğimizi yapıyoruz. Şu anda yerde olan kar 1.62 santimetreyken, kışın başından beri toplam yağan kar 5 metredir. Yine kar yağışında Türkiye'de birinciyiz. Birinci olmaktan da çok memnunuz. Çünkü geçtiğimiz ekim ve kasım ayında membalarımız neredeyse tamamen kurumuştu. Bu membaların kuruması sadece Bitlis'in susuzluk çekeceği anlamına gelmiyor. Harran Ovası'na kadar bütün bölgenin susuzluk çekmesi anlamına geliyor. Buraya yağan kar o bölgeyi de besliyor. Hem tarımsal sulamada hem de içme suyunda bölgeye katkısı çok fazladır. Şu ana kadar yağan kardan memnunuz. İnşallah önümüzdeki günlerde yağan karla birlikte bu yılı kuraklık yaşamadan atlatırız. Karın olması bizim için berekettir. Biraz zorlanıyoruz ama yağmasını da bekliyoruz" dedi.