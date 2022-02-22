Bitlis'te 2 bin 500 rakımlı köy yolunda karla mücadele çalışması - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesinde karla mücadele ekipleri, kardan kapanan 2 bin 500 rakımdaki Karlıtepe köyünün yolunu açmak için çalışma yürütüyor.

Dağların yamaçlarından geçen ve kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yolda, çığ tehlikesine rağmen çalışma yürüten Hizan İlçe Özel İdaresine bağlı ekipler, köye ulaşımın sağlanabilmesi için çaba gösteriyor.

Hizan İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Sait Gök, ilçenin en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden olan Karlıtepe köyünün yolunu açmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ekiplerin çok zor şartlarda çalıştığını belirten Gök, "Şu anda fırtına devam ediyor. 2 bin 500 rakımlı köyümüzün yolunu açtığımızda kapalı yolumuz kalmayacak." dedi.

Şantiye Şefi Osman Gönder ise bölgeye 5 metre civarında kar yağdığını belirterek, "Perşembe gününden bu yana köy yolunu açmaya çalışıyoruz. Bu gece yarısına kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Tipi ve fırtınadan dolayı yol izi belli olmuyor. Personel iş makinesinin önünden giderek yolu tarif ediyor." diye konuştu.