Bitlis'te 2 bin 800 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Bitlis'te 2 bin 800 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

14.04.2022 13:41
Bitlis'te 2 bin 800 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde 2 bin 800 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde 2 bin 800 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tatvan Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Narkotik köpeği "Yakar"ın da kullanıldığı aramada, otobüsteki bir yolcuya ait kolide 2 bin 800 sentetik uyuşturucu hap bulundu.

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla haplara el konuldu, iki şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Bitlis'te 2 bin 800 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
Bitlis'te 2 bin 800 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
Bitlis'te 2 bin 800 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te 2 bin 800 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis'te 2 bin 800 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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