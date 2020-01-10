Bitlis'te 2 bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te 2 bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te 2 bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

BİTLİS'te, jandarma ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında, şüpheli bulunarak durdurulan minibüs şoförünün aracında yapılan aramada, bir yolcuya ait saman çuvalı içine gizlenmiş 2 bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bitlis'te 2 bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

BİTLİS'te, jandarma ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında, şüpheli bulunarak durdurulan minibüs şoförünün aracında yapılan aramada, bir yolcuya ait saman çuvalı içine gizlenmiş 2 bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ahlat ve Adilcevaz karayolu üzerinde bulunan Uludere köyü mevkisinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulaması kapsamında bir yolcu minibüsünde arama yapıldı. Araçta yolculuk yapan F.K. isimli yolcuya ait saman çuvalı içerisine gizlenmiş 2 bin 830 paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan F.K., Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


Jandarma, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:07 Kaynak: DHA
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