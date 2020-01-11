Bitlis'te 2 bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te 2 bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te 2 bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Bitlis'te jandarma tarafından uygulamada 2 bin 830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Bitlis'te 2 bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Bitlis'te jandarma tarafından uygulamada 2 bin 830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Ahlat- Adilcevaz karayolu Uludere köyü mevkiinde yapılan şok Mobil PTS uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir yolcu minibüsünde yapılan aramada F.K. isimli yolcuya ait saman çuvalı içerisine gizlenmiş 2 bin 830 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili F.K. isimli şahıs, Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldığı ifade edildi. - BİTLİS

Jandarma, Bitlis, Ahlat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:05 Kaynak: İHA
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