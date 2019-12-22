Bitlis'te 2 bin çocuk yüzme öğreniyor - Son Dakika
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Bitlis'te 2 bin çocuk yüzme öğreniyor

6 saat önce

Bitlis'te 2 bin çocuk yüzme öğreniyorBitlis'te 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında yaklaşık 2 bin çocuk yüzme öğreniyor.

Bitlis'te 2 bin çocuk yüzme öğreniyor

Bitlis'te 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında yaklaşık 2 bin çocuk yüzme öğreniyor. Hedeflerinin 5 bin çocuğa yüzme öğretmek olduğunu söyleyen Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Şahin Kardaş, tesislerin çocuklara açılması ile sağlıklı bir nesil yetiştireceklerine inandıklarını belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce bu yıl inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzunda kız ve erkek öğrenciler için yüzme kursu açıldı. Fitness salonu, sauna, masa tenisi, kafeterya, dinlenme odaları ve 520 kişilik tribün kapasitesi bulunan tesis, vatandaşlara ve öğrencilere hizmet vermeye başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında 3 ve 4'ncü sınıfa giden çocuklar servislerle okullarından alınarak dtesise getirilip, yüzme öğretiliyor. Havuzda eğitim için 3 yüzme antrenörü, 3 cankurtaran, psikolog ve fizyoterapist hazır bulunuyor.

Tesisten bütün Bitlislilerin yararlanmasını istediklerini söyleyen Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Şahin Kardaş, Bakanlığımızın bize verdiği rakamlar doğrultusunda yıl içerisinde 2 bin öğrenciye yüzme öğretmeyi amaçlıyoruz. Şu anda hedef kitlemiz 3'ncü ve 4'ncü sınıflardır. Bundan sonraki süreçte inşallah 2 bin değil de 5-6 bin civarında öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Buraya ilçeden gelen öğrencilerimiz servisle geliyor. Buraya getirildikten sonra personellerimiz tarafından çocuklar hazırlanıp yüzme eğitimi alıyorlar. İlk önce küçük yüzme havuzunda öğretmenlerimiz tarafından yüzme öğretilip, daha sonra büyük yüzme havuzumuza alıyoruz. İlimize güzel organizasyonlar almayı düşünüyoruz. Havuzumuz yarı olimpik olduğu için şu anda sadece bölgesel ligler seviyesindeki branşları alabiliyoruz. Yüzme havuzumuz Bitlis için gerçekten çok önemli bir tesistir. Bu yüzme havuzumuzdan bütün Bitlislilerin faydalanmasını istiyoruz dedi.

Bitlis'te 2 bin çocuk yüzme öğreniyor

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:00 Kaynak: DHA
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