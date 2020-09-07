Bitlis'te 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sigara kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 4 Ağustos'ta durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, 2 bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, olayla ilgili araçtaki A.A. ve S.G. gözaltına alındı.

Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.