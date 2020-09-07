Bitlis'te 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sigara kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 4 Ağustos'ta durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda, 2 bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, olayla ilgili araçtaki A.A. ve S.G. gözaltına alındı.
Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 22:21 - Kaynak: AA
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