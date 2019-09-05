Bitlis'te 2 cezaevi firarisi yakalandı

Bitlis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarileri yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu, "Nitelikli çeşitli hırsızlıklar ve tutuklu veya hükümlünün kaçması" suçlarından hakkında 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan B.E. ile "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan hakkında 19 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunan G.A. yakalandı.

B.E. ile G.A, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.