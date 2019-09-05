Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 2 cezaevi firarisi yakalandı
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Bitlis'te 2 cezaevi firarisi yakalandı

3 saat önce

Bitlis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarileri yakalandı.

Bitlis'te 2 cezaevi firarisi yakalandı, System.String[]

Bitlis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarileri yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu, "Nitelikli çeşitli hırsızlıklar ve tutuklu veya hükümlünün kaçması" suçlarından hakkında 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan B.E. ile "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan hakkında 19 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunan G.A. yakalandı.

B.E. ile G.A, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:46 Kaynak: AA
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