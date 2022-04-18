Bitlis'te 2 kilo 16 gram Metanfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis Emniyet Müdürlüğü personelinin durdurdukları araç içinde yapmış olduğu aramada 2 kilo 16 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin müşterek çalışmaları kapsamında, durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada, 2 kilo 16 gram Metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, olay ile ilgili M.E. isimli şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Bitlis E Tipi Cezaevine teslim edilmiştir. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS