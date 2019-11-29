Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 2 kilo 179 gram eroin ele geçirildi
Son Dakika Güncel Bitlis'te 2 kilo 179 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te 2 kilo 179 gram eroin ele geçirildi

6 saat önce

BİTLİS'te, polisin yol kontrolleri sırasında durdurduğu otomobilde, 2 kilo 179 gram eroin ele geçirildi.

Bitlis'te 2 kilo 179 gram eroin ele geçirildi, System.String[]

BİTLİS'te, polisin yol kontrolleri sırasında durdurduğu otomobilde, 2 kilo 179 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün yaptıkları yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Otomobilde 2 kilo 179 gram eroin bulundu. Araçta bulunan ve gözaltına alınan S.T. ve K.İ., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.


Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:09 Kaynak: DHA
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