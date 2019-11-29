Son Dakika › Güncel › Bitlis'te 2 kilo 179 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
Bitlis'te 2 kilo 179 gram eroin ele geçirildi
6 saat önce
BİTLİS'te, polisin yol kontrolleri sırasında durdurduğu otomobilde, 2 kilo 179 gram eroin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:09 Kaynak: DHA
BİTLİS'te, polisin yol kontrolleri sırasında durdurduğu otomobilde, 2 kilo 179 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün yaptıkları yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Otomobilde 2 kilo 179 gram eroin bulundu. Araçta bulunan ve gözaltına alınan S.T. ve K.İ., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Soruşturma sürüyor.
İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak Türkiye, JCR Avrasya'nın yüzde 85'ini alarak bir taşla 3 kuş vurdu İBB'de işten çıkarılan işçiler, 100 bin imza topladı Bir günde iki İstanbul! Öğleden sonra beliren gökkuşağı kendine hayran bıraktı