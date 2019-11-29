Bitlis'te 2 kilo 179 gram eroin ele geçirildi

Bitlis'te polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 kilo 179 gram eroin ele geçirildi.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde yapılan arama neticesinde, daralı ağırlığı 2 kilo 179 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan S.T. ve K.İ. isimli şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır" denildi. - BİTLİS