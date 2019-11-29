Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 2 kilo 179 gram eroin ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te 2 kilo 179 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te 2 kilo 179 gram eroin ele geçirildi

6 saat önce

Bitlis'te polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 kilo 179 gram eroin ele geçirildi.

Bitlis'te 2 kilo 179 gram eroin ele geçirildi, System.String[]

Bitlis'te polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 kilo 179 gram eroin ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde yapılan arama neticesinde, daralı ağırlığı 2 kilo 179 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan S.T. ve K.İ. isimli şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır" denildi. - BİTLİS

Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:19 Kaynak: İHA
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