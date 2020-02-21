Bitlis'te 2 kilo 232 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te 2 kilo 232 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te 2 kilo 232 gram esrar ele geçirildi

6 saat önce

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 kilo 232 gram esrar ele geçirildi.

Bitlis'te 2 kilo 232 gram esrar ele geçirildi, System.String[]

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 kilo 232 gram esrar ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce durumundan şüphelenilerek durdurulan iki araç içerisinde arama yapıldığı belirtildi. Aramalarda 2 kilo232 gram toz esrar maddesi ele geçirilirken; olayla ilgili S.T., C.G. ve M.A. isimli şüphelilerin ise yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. - BİTLİS

Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:47 Kaynak: İHA
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