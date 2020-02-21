Bitlis'te 2 kilo 232 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Açıklamada, kent ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Araçlarda yapılan aramalarda, 2 kilo 232 gram toz esrar ele geçirildiği bildirilen açıklamada, araçlardaki S.T., C.G. ve M.A. isimli şüphelilerin gözaltına alındığı kaydedildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, durumundan şüphelenilen iki aracın durdurulduğu belirtildi.

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