Bitlis'te 2 kilo 232 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te 2 kilo 232 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te 2 kilo 232 gram esrar ele geçirildi

7 saat önce

Bitlis'te iki araçta 2 kilo 232 gram esrar ele geçirildi.

Bitlis'te 2 kilo 232 gram esrar ele geçirildi, System.String[]

Bitlis'te iki araçta 2 kilo 232 gram esrar ele geçirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, durumundan şüphelenilen iki aracın durdurulduğu belirtildi.

Araçlarda yapılan aramalarda, 2 kilo 232 gram toz esrar ele geçirildiği bildirilen açıklamada, araçlardaki S.T., C.G. ve M.A. isimli şüphelilerin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, kent ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:46 Kaynak: AA
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