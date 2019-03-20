Bitlis'te 2 Kilo 260 Gram Eroin Ele Geçirildi
2 saat önce
BİTLİS'in Güroymak ilçesinde, polisin yaptığı yol kontrolü sırasında durdurulan araçta 2 kilo 260 gram eroin ele geçirildi.
BİTLİS'in Güroymak
ilçesinde, polisin yaptığı yol kontrolü sırasında durdurulan araçta 2 kilo 260 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Güroymak ilçesinde yol kontrolü yaptı. Kontrol sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, aracın gizli bölmelerine zulalanmış 2 kilo 260 gram eroin bulundu. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
- Bitlis
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:36 Kaynak: DHA
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