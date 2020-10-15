Bitlis'te 2 kilo 28 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesinde, kamyonette 2 kilo 28 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Hizan Emniyet Amirliği görevlileri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında uygulama yaptı.

Hizan ilçe merkezine girişte durdurulan kamyonette arama yapan ekipler, 2 kilo 28 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Kamyonetteki E.B, M.B. ve E.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı.