Bitlis'te 2 kilo 344 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te 2 kilo 344 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te 2 kilo 344 gram eroin ele geçirildi

6 saat önce

Bitlis'te bir araçta yapılan aramada 2 kilo 344 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Bitlis'te 2 kilo 344 gram eroin ele geçirildi, System.String[]

Bitlis'te bir araçta yapılan aramada 2 kilo 344 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Yapılan arama neticesinde daralı ağırlığı 2 kilo 344.50 gram eroin maddesi ele geçirildi. - BİTLİS

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:58 Kaynak: İHA
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