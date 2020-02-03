Bitlis'te 2 kilo 344 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te 2 kilo 344 gram eroin ele geçirildi
6 saat önce
Bitlis'te bir araçta yapılan aramada 2 kilo 344 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:58 Kaynak: İHA
Bitlis'te bir araçta yapılan aramada 2 kilo 344 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Yapılan arama neticesinde daralı ağırlığı 2 kilo 344.50 gram eroin maddesi ele geçirildi. - BİTLİS
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