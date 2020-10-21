Bitlis'te 2 kilo 780 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 2 kilo 780 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince 20 Ekim 2020 günü şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Durdurulan araç içerisinde yapılan aramada, daralı ağırlığı 2 kilo 780 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan A.Z. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. - BİTLİS