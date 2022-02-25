Bitlis'te 2 kişinin midesinden 1 kilo 96 gram eroin çıktı - Son Dakika
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Bitlis'te 2 kişinin midesinden 1 kilo 96 gram eroin çıktı

25.02.2022 18:31
Bitlis'te 2 kişinin midesinden 1 kilo 96 gram eroin çıktı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsündeki iki kişinin midesinde 1 kilo 96 gram eroin ele geçirildi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsündeki iki kişinin midesinde 1 kilo 96 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Şubat'ta Günkırı beldesindeki yol kontrolünde, Van- İstanbul seferini gerçekleştiren yolcu otobüsünde bulunan iki şüphelinin vücutlarında uyuşturucu taşıdıkları bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Zanlıların çekilen tomografi ve röntgen görüntülerinde mide ve bağırsaklarında yabancı cisim olduğu tespit edildi.

Gerçekleştirilen operasyonla iki şüphelinin midesindeki 176 kapsülde 1 kilo 96 gram eroin ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Yolcu otobüsündeki 2 kişinin midesinden 1 kilo eroin çıktı Yolcu otobüsündeki 2 kişinin midesinden 1 kilo eroin çıktı 2 şahsın midesinden 1 kilo 96 gram eroin çıktı 2 şahsın midesinden 1 kilo 96 gram eroin çıktı

Güroymak, Bitlis, Eroin, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te 2 kişinin midesinden 1 kilo 96 gram eroin çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis'te 2 kişinin midesinden 1 kilo 96 gram eroin çıktı - Son Dakika
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