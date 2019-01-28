Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 2 Köy ve Mezrada Sokağa Çıkma Yasağı

Bitlis'te 2 Köy ve Mezrada Sokağa Çıkma Yasağı

1 saat önce

BİTLİS'te 2 köy ve mezralarında bugün saat 08.00'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis'te 2 Köy ve Mezrada Sokağa Çıkma Yasağı, System.String[]
BİTLİS'te 2 köy ve mezralarında bugün saat 08.00'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis Valiliği, bölgede PKK'lı teröristlerin yakalanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için kent merkezine bağlı 2 köy ve mezrada bugün saat 08.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Öğrencilerin eğitim ve öğretim haklarının kısıtlanmayacağı belirtilen açıklamada, "Bitlis ili Merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ağaçpınar ve Ayrancılar köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı il idaresi kanununun 11/C maddesi gereğince 28 Ocak 2019 pazartesi günü saat: 08.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi. - Bitlis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:44 Kaynak: DHA

PKK, Bitlis Valiliği, Bitlis, Güncel
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