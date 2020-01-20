Bitlis'te, 2 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı - Son Dakika

BİTLİS'te, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürdürülürken, 2 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı, ilan edildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak ile barınak tesis ettikleri bilgisi üzerine Yukarı Ölek ve Aşağı Ölek köyleri ile bağlı mezralarında ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bitlis merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan; Yukarı Ölek ve Aşağı Ölek köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 'Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş. Veysel ŞİRİN 2020-02 Operasyonu' icra edilmektedir. Bu kapsamda; sivil vatandaşların can güvenliğinin sağlanabilmesi maksadıyla operasyon bölgesine girmelerine müsaade edilmemesine, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 20 Ocak 2020 pazartesi günü saat 20.00'dan itibaren (öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim/öğretim hakkı ve devlet memurlarının mesai saatlerinin kısıtlanmaması kaydıyla) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."