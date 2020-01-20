Bitlis'te 2 köyde operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te 2 köyde operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

Bitlis'te 2 köyde operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

18 dakika önce

Bitlis'te terör örgütüne yönelik yürütülen operasyon kapsamında merkeze bağlı 2 köy ve mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis'te 2 köyde operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi, System.String[]

Bitlis'te terör örgütüne yönelik yürütülen operasyon kapsamında merkeze bağlı 2 köy ve mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezi sınırlarındaki Yukarı Ölek ve Aşağı Ölek köy ve mezraları bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak, barınak tesis ettikleri bilgisinin alındığı belirtildi.

Söz konusu bölgelerde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için "Şehit Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Veysel Şirin 2020-02 Operasyonu" gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda sivil vatandaşların can güvenliğinin sağlanabilmesi maksadıyla operasyon bölgesine girmelerine müsaade edilmemesine, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince bugün saat 20.00'den itibaren (öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ile öğretim hakkı ve devlet memurlarının mesai saatlerinin kısıtlanmaması kaydıyla) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:00 Kaynak: AA
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