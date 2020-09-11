Bitlis'te, 2 minibüste 78 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

BİTLİS'te, polisin yaptığı yol kontrollerinde durdurulan iki minibüste, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 78 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapalı Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla sokulan göçmen kaçakçılarına yönelik yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan 2 minibüste, 78 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptıkları belirlenen Ş.Ş., ve E.B., gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen iki organizatör, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Yakalan 78 kaçak göçmen ise yapılan sağlık kontrollerinin ardından, Van Göç İdaresi Geri Gönderme Müdürlüğüne teslim edildi.